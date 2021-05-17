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أخبار عاجلة
إدارة بايدن توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار
Lebanon 24
17-05-2021
|
07:45
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