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الخارجية الأميركية: وفد أميركي رفيع المستوى زار شمال سوريا الأحد لعقد لقاءات مع مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية

Lebanon 24
17-05-2021 | 08:50
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