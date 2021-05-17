أخبار عاجلة

خارجية الأميركية: الوفد شدد على التزام الولايات المتحدة لدعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري

Lebanon 24
17-05-2021 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بايدن: تصرفات النظام السوري وسياساته تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة
lebanon 24
17/05/2021 19:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: جولة المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان تؤكد التزام ⁧‫واشنطن‬⁩ بمعالجة الأزمات السياسية والأمنية في القرن الإفريقي
lebanon 24
17/05/2021 19:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا مع الوفد المرافق
lebanon 24
17/05/2021 19:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نسعى لتحقيق تسوية سياسية توفر الأمن والسلام للشعب السوري
lebanon 24
17/05/2021 19:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:14 | 2021-05-17
12:14 | 2021-05-17
12:13 | 2021-05-17
12:13 | 2021-05-17
12:02 | 2021-05-17
11:56 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website