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بيان للرئاسة الفرنسية: فرنسا ومصر ناقشتا أزمة غزة واتفقتا على مواصلة الجهود لهدنة سريعة

Lebanon 24
17-05-2021 | 10:14
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