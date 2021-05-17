أخبار عاجلة

الأونروا لـ العربية: لا أحد بمأمن في كل قطاع غزة

Lebanon 24
17-05-2021 | 10:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه عسقلان (العربية)
lebanon 24
17/05/2021 21:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: صاروخ من القطاع أصاب سيارة في عسقلان وآخر أصاب بيتا في أسدو
lebanon 24
17/05/2021 21:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الإسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت قرابة 1150 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة (العربية)
lebanon 24
17/05/2021 21:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا العسكرية في غزة طالما هناك حاجة لذلك وقرابة 2900 صاروخ تم إطلاقها من القطاع حتى الآن (العربية)
lebanon 24
17/05/2021 21:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:53 | 2021-05-17
14:49 | 2021-05-17
14:46 | 2021-05-17
14:37 | 2021-05-17
14:34 | 2021-05-17
14:33 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website