أخبار عاجلة

مجلس الأمن سيقرر بحلول مساء اليوم مصير مسودة البيان الخاص بوقف إطلاق النار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-05-2021 | 11:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل 50 شخصا في ميانمار بعد إطلاق قوات الأمن النار على محتجين (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/05/2021 21:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الصين في مجلس الأمن: نشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
17/05/2021 21:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصيني في مجلس الأمن: على المجلس أن يتكلم بصوت واحد من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
17/05/2021 21:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاستخبارات الإسرائيلي: المجلس الأمني المصغر قرر أمس رفض كل الوساطات بشأن وقف إطلاق النار
lebanon 24
17/05/2021 21:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:53 | 2021-05-17
14:49 | 2021-05-17
14:46 | 2021-05-17
14:37 | 2021-05-17
14:34 | 2021-05-17
14:33 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website