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نتنياهو يجري بعد قليل مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ورئيس الأركان حول التطورات في غزة

Lebanon 24
17-05-2021 | 12:02
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