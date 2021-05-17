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مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية يعقد اجتماعا لمناقشة التصعيد العسكري الحالي مع غزة

Lebanon 24
17-05-2021 | 12:39
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