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اطلاق صاروخين من منطقة المعلية الساحلية جنوبي صور دون ان تعرف وجهة الصاروخين ان كانت باتجاه الشمال الفلسطيني (الجديد)

Lebanon 24
17-05-2021 | 12:46
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