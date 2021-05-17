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ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على غزة إلى نحو 200 قتيل من بينهم 58 طفلاً و35 امرأة

Lebanon 24
17-05-2021 | 13:07
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