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السيسي: النيل يمكن أن يمثل ركيزة تعاون شرط توفر الإرادة السياسية لدى الجميع

Lebanon 24
17-05-2021 | 14:34
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