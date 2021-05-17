أخبار عاجلة

نتنياهو يعلن استمرار العمليات العسكرية في غزة بعد انتهاء اجتماع المشاورات الأمنية (الجزيرة)

Lebanon 24
17-05-2021 | 22:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يعلن توسيع الضربات العسكرية والرد بقوة على الفصائل الفلسطينية في غزة
lebanon 24
18/05/2021 00:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررات اجتماع بعبدا: الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة
lebanon 24
18/05/2021 00:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية يعقد اجتماعا لمناقشة التصعيد العسكري الحالي مع غزة
lebanon 24
18/05/2021 00:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميركل لـ نتنياهو: نأمل بانتهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أسرع وقت
lebanon 24
18/05/2021 00:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:16 | 2021-05-17
17:15 | 2021-05-17
17:05 | 2021-05-17
17:03 | 2021-05-17
16:49 | 2021-05-17
16:39 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website