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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد قتلى هجمات إسرائيل على غزة إلى 212، بينهم 61 طفلا و36 سيدة و 16 مُسناً إصافة إلي إصابة 1400 (BBC)

Lebanon 24
17-05-2021 | 15:13
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