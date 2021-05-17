وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد قتلى هجمات إسرائيل على غزة إلى 212، بينهم 61 طفلا و36 سيدة و 16 مُسناً إصافة إلي إصابة 1400 (BBC)

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