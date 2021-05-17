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البيت الأبيض: بايدن يحث نتنياهو على ضرورة التأكد من حماية المدنيين ويشجع على إعادة الهدوء إلى القدس

Lebanon 24
17-05-2021 | 17:29
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