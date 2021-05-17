أخبار عاجلة

‏نتنياهو يؤكد في اتصال هاتفي مع ⁧‫بايدن‬⁩ تصميمه على استكمال أهداف العملية في ⁧‫غزة‬⁩

Lebanon 24
17-05-2021 | 18:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن
lebanon 24
18/05/2021 10:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال هاتفي بين نتنياهو وبلينكن حول الوضع في غزة (العربية)
lebanon 24
18/05/2021 10:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دعم واشنطن لكييف في أزمتها مع موسكو
lebanon 24
18/05/2021 10:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"ساعة نقاش".. أول اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو وهذا مضمونه
lebanon 24
18/05/2021 10:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:26 | 2021-05-18
03:18 | 2021-05-18
03:17 | 2021-05-18
03:11 | 2021-05-18
02:51 | 2021-05-18
02:47 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website