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‏قوات اليونيفيل تقول إنها تنسق مع الجيش اللبناني لدعم الأمن في جنوب لبنان وتؤكد تكثيف الدوريات هناك

Lebanon 24
17-05-2021 | 18:13
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