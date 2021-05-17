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هيئة البث الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي إثر سقوط قذيفة هاون قرب أحد التجمعات السكانية القريبة من قطاع ⁧‫غزة‬⁩

Lebanon 24
17-05-2021 | 18:19
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