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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: الرسالة العامة من واشنطن هي أنها تدعمنا لكنها تريد إنهاء العملية في غزة

Lebanon 24
17-05-2021 | 18:41
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