رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وحرص عون على رفض ما يسيء للدول الشقيقة والصديقة عموما والسعودية ودول الخليج خصوصا

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