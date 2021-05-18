24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وحرص عون على رفض ما يسيء للدول الشقيقة والصديقة عموما والسعودية ودول الخليج خصوصا
Lebanon 24
18-05-2021
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: نرفض أن يكون لبنان معبراً لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموماً والى السعودية ودول الخليج خصوصاً
Lebanon 24
الرئيس عون: نرفض أن يكون لبنان معبراً لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموماً والى السعودية ودول الخليج خصوصاً
18/05/2021 10:45:55
18/05/2021 10:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها ويؤكد حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها
Lebanon 24
عون يطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها ويؤكد حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها
18/05/2021 10:45:55
18/05/2021 10:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
18/05/2021 10:45:55
18/05/2021 10:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئاسة الجمهورية تعلّق على كلام وهبة: ما صدر عنه يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة اللبنانية
Lebanon 24
رئاسة الجمهورية تعلّق على كلام وهبة: ما صدر عنه يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة اللبنانية
18/05/2021 10:45:55
18/05/2021 10:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
10:28 | 2021-05-17
17/05/2021 10:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تظهر مع طليقها وخطيبها.. ما القصة؟
Lebanon 24
نادين الراسي تظهر مع طليقها وخطيبها.. ما القصة؟
04:00 | 2021-05-17
17/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب في الطريق الجديدة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
اشكال وتضارب في الطريق الجديدة.. هذا ما حصل
13:44 | 2021-05-17
17/05/2021 01:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
منصة الصيرفة تباشر العمل.. هل تلجم ارتفاع الدولار؟
Lebanon 24
منصة الصيرفة تباشر العمل.. هل تلجم ارتفاع الدولار؟
06:26 | 2021-05-17
17/05/2021 06:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء الأميركي يغرم ملحم زين بمبالغ مالية طائلة.. ما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
القضاء الأميركي يغرم ملحم زين بمبالغ مالية طائلة.. ما القصة؟ (صورة)
08:00 | 2021-05-17
17/05/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:26 | 2021-05-18
الرئيس عون عرض مع وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار عمل مديريات الوزارة والصعوبات التي تواجهها في الظروف الراهنة
03:18 | 2021-05-18
خام برنت يرتفع إلى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 5 آذار
03:17 | 2021-05-18
الحكومة الإسبانية: مدريد أعادت الى المغرب 1500 من ستة آلاف مهاجر دخلوا سبتة
03:11 | 2021-05-18
البطريرك الراعي يلتقي في بكركي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي مارينا سيريني
02:47 | 2021-05-18
رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة "الحرة" مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون
02:21 | 2021-05-18
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الأغوار
فيديو
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
09:25 | 2021-05-17
18/05/2021 10:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
08:00 | 2021-05-17
18/05/2021 10:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
03:30 | 2021-05-17
18/05/2021 10:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact