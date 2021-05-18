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السفير الروسي بعد لقائه رئيس الجمهورية: نقلت رسالة من بوتين للرئيس عون اكد فيها على وقوف روسيا الى جانب لبنان ودعمه اقتصادياً وصحياً

Lebanon 24
18-05-2021 | 04:09
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