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الجيش يعثر على 6 منصات لإطلاق الصواريخ وصاروخ آخر لم ينطلق على الحدود الجنوبية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-05-2021 | 04:17
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