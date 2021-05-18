أخبار عاجلة

فرنجية من بكركي: نعوّل على حركة الرئيس بري و البطريرك الراعي

Lebanon 24
18-05-2021 | 05:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في بكركي
lebanon 24
18/05/2021 14:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري يلتقي البطريرك الراعي في بكركي في هذه الأثناء
lebanon 24
18/05/2021 14:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من بكركي: نحن بحاجة لأشخاص بقامة وطنية كالبطريرك الراعي وتحدث غبطته عن موضوع الحياد وهو يريد ما يجمع وليس ما يفرّق
lebanon 24
18/05/2021 14:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية بعد زيارته الراعي: نعيش عصر "النكايات" ونتشارك مع بكركي الخوف على لبنان
lebanon 24
18/05/2021 14:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:50 | 2021-05-18
07:46 | 2021-05-18
07:42 | 2021-05-18
07:24 | 2021-05-18
07:21 | 2021-05-18
06:48 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website