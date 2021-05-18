أخبار عاجلة

العربية: إسبانيا تعيد 2700 من المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيها من المغرب

Lebanon 24
18-05-2021 | 06:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السلطات المغربية تتحرك لمنع وصول مهاجرين إلى إسبانيا
lebanon 24
18/05/2021 18:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب المغرب في الجامعة العربية للجزيرة: قرار الجامعة بشأن القدس كان واضحًا بضرورة وقف اعتداءات إسرائيل
lebanon 24
18/05/2021 18:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبير: هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟
lebanon 24
18/05/2021 18:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الكويتي: المحادثات مع المغرب ستتناول القضايا العربية والإقليمية
lebanon 24
18/05/2021 18:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:30 | 2021-05-18
11:27 | 2021-05-18
11:27 | 2021-05-18
11:24 | 2021-05-18
11:22 | 2021-05-18
11:20 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website