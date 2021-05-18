أخبار عاجلة

وزارة الدفاع التونسية: 50 مفقودا جراء غرق قارب مهاجرين أبحر من ليبيا

Lebanon 24
18-05-2021 | 07:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة السودانية: ركاب طائرة قادمة من ليبيا يخالفون إجراءات كورونا يهربون من مطار الخرطوم
lebanon 24
18/05/2021 18:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتنا ومكتسباتنا الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي
lebanon 24
18/05/2021 18:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الفرنسية: ندعم حق السعودية وإجراءاتها للدفاع عن نفسها (العربية)
lebanon 24
18/05/2021 18:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 212 شهيدا بينهم 61 طفلا و36 امرأة وإصابة 1400 بجراح مختلفة جراء العدوان المتواصل على غزة
lebanon 24
18/05/2021 18:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:30 | 2021-05-18
11:27 | 2021-05-18
11:27 | 2021-05-18
11:24 | 2021-05-18
11:22 | 2021-05-18
11:20 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website