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الميادين: قوات الاحتلال تحاول قمع المتظاهرين الفلسطينيين في البيرة في الضفة الغربية

Lebanon 24
18-05-2021 | 08:47
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