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جرحى في اشتباكات بالأسلحة النارية بين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في بيت إيل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-05-2021 | 09:21
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