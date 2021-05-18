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الرئيس عون وجه رسالة الى مجلس النواب عبر الرئيس بري حول التأخير في تشكيل الحكومة وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الاصول

Lebanon 24
18-05-2021 | 09:59
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