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وزير الخارجية الفرنسي: أحد أسباب هذه الوضعية الكارثية في غزة أنه لا يوجد أفق لحل سياسي

Lebanon 24
18-05-2021 | 10:26
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