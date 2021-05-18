أخبار عاجلة

البيت الأبيض: قرار إجراء تحقيق في جرائم حرب في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعود للمجتمع الدولي

Lebanon 24
18-05-2021 | 11:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: هدف إدارة بايدن لا يزال خفض العنف وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
lebanon 24
18/05/2021 21:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لا يمكن للولايات المتحدة العمل بمفردها لحل الدولتين دون انخراط الفلسطينيين والإسرائيليين
lebanon 24
18/05/2021 21:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة الفلسطينية: أقول للمجتمع الدولي إن عدم إدانة التصرفات الإسرائيلية يضفي عليها الشرعية الدولية
lebanon 24
18/05/2021 21:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية: سنفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية
lebanon 24
18/05/2021 21:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:47 | 2021-05-18
14:46 | 2021-05-18
14:44 | 2021-05-18
14:36 | 2021-05-18
14:35 | 2021-05-18
14:34 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website