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أمين عام مجلس التعاون الخليجي: تصريحات وزير الخارجية اللبناني تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وهي "اساءات مشينة"

Lebanon 24
18-05-2021 | 11:35
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