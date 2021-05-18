أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: سنرسل مبعوثاً جديداً إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
18-05-2021 | 12:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي يعبرون، في زيارة لحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، عن دعمهم للعائلات الفلسطينية المهددة بالطرد
lebanon 24
18/05/2021 21:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: طرد العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح والقدس الشرقية مقلق وغير قانوني ويزيد التوتر
lebanon 24
18/05/2021 21:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة مدريد تفرض حكما أوليا يمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا من إيقاف إطلاق "السوبر الأوروبي الجديد" (الشرق)
lebanon 24
18/05/2021 21:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: سنمنع اللاعبين المشاركين في السوبر الأوروبي الجديد من المشاركة في كأس العالم (الشرق)
lebanon 24
18/05/2021 21:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:47 | 2021-05-18
14:46 | 2021-05-18
14:44 | 2021-05-18
14:36 | 2021-05-18
14:35 | 2021-05-18
14:34 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website