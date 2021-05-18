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الجزيرة: طائرة مسيّرة إسرائيلية تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين في البيرة

Lebanon 24
18-05-2021 | 12:22
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