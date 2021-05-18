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قائد القيادة الوسطى الأميركية: استمرار الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لا يخدم أحدا ونخشى تمدد الصراع

Lebanon 24
18-05-2021 | 12:27
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