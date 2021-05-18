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نديم الجميّل عبر "تويتر": رئيس الجمهورية اعتبر ان كلام شربل وهبة لا يمثل سوى الوزير للتذكير وهبة كان مستشار فخامته للشؤون الديبلوماسية

Lebanon 24
18-05-2021 | 13:27
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