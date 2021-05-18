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بايدن مخاطبًا النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب: أحترم قلقك على أهلك وأصلي لأن تظل جدتك وأهلك بخير

Lebanon 24
18-05-2021 | 14:19
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