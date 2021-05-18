23
o
بيروت
26
o
طرابلس
17
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
17
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة لسكاي نيوز عربية: هناك اختلال كبير في السياسة اللبنانية
Lebanon 24
18-05-2021
|
14:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
السنيورة لسكاي نيوز عربية: يجب أن تكون السياسة اللبنانية قائمة على رأب الصدع
Lebanon 24
السنيورة لسكاي نيوز عربية: يجب أن تكون السياسة اللبنانية قائمة على رأب الصدع
19/05/2021 00:41:18
19/05/2021 00:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة لسكاي نيوز عربية: يجب على الرئيس ميشال عون حل أزمة تشكيل الحكومة
Lebanon 24
السنيورة لسكاي نيوز عربية: يجب على الرئيس ميشال عون حل أزمة تشكيل الحكومة
19/05/2021 00:41:18
19/05/2021 00:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: الرئيس عون رحّب بالطرح وإن شاء الله سيكون هناك اتصالات مع بعض الأطراف اللبنانية لحلحلة الوضع السياسي
Lebanon 24
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: الرئيس عون رحّب بالطرح وإن شاء الله سيكون هناك اتصالات مع بعض الأطراف اللبنانية لحلحلة الوضع السياسي
19/05/2021 00:41:18
19/05/2021 00:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة لسكاي نيوز عربية: كلام وزير الخارجية اللبناني "معيب"
Lebanon 24
السنيورة لسكاي نيوز عربية: كلام وزير الخارجية اللبناني "معيب"
19/05/2021 00:41:18
19/05/2021 00:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بالتفاصيل: هذه هي قصة حديث وزير الخارجية
Lebanon 24
بالتفاصيل: هذه هي قصة حديث وزير الخارجية
01:00 | 2021-05-18
18/05/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة صيرفة انطلقت.. هل يهبط دولار السوق ؟
Lebanon 24
منصّة صيرفة انطلقت.. هل يهبط دولار السوق ؟
05:00 | 2021-05-18
18/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس الموسم: جيسيكا عازار تدخل قريباً القفص الذهبي.. وهذه تفاصيل عن العريس والزفاف (صور)
Lebanon 24
عروس الموسم: جيسيكا عازار تدخل قريباً القفص الذهبي.. وهذه تفاصيل عن العريس والزفاف (صور)
02:00 | 2021-05-18
18/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يستهدف دورية للجيش
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يستهدف دورية للجيش
08:59 | 2021-05-18
18/05/2021 08:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وهبة زار عون صباحا قبل بيان بعبدا واصدر بيان اعتذار
Lebanon 24
وهبة زار عون صباحا قبل بيان بعبدا واصدر بيان اعتذار
07:04 | 2021-05-18
18/05/2021 07:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:26 | 2021-05-18
وسائل إعلام إسرائيليّة: بايدن قال لنتنياهو في آخر اتصال إنه لن يصد الضغط العالمي طويلاً
17:25 | 2021-05-18
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من غزة على شارع رئيسي بين أسدود وتل أبيب
17:08 | 2021-05-18
غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة
16:54 | 2021-05-18
الفصائل الفلسطينية تستهدف عسقلان و6 قواعد إسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ
16:46 | 2021-05-18
حركة حماس تنفي ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن موافقتها على وقف إطلاق النار يوم الخميس
16:28 | 2021-05-18
بلينكن: تحدثت مع وزير الخارجية المغربي بشأن أهمية استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية وغزة
فيديو
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
10:33 | 2021-05-18
19/05/2021 00:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فرصة للجمهور لمشاهدة رحلة مروحية المريخ التاريخية.. إطلاق فيديو ثلاثي الأبعاد
Lebanon 24
فرصة للجمهور لمشاهدة رحلة مروحية المريخ التاريخية.. إطلاق فيديو ثلاثي الأبعاد
08:00 | 2021-05-18
19/05/2021 00:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حقيقة ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا؟ (فيديو)
06:30 | 2021-05-18
19/05/2021 00:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact