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القناة 12 الإسرائيلية: حركة حماس وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار لكن إسرائيل لم ترد بعد

Lebanon 24
18-05-2021 | 14:56
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