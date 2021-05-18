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سرايا القدس تعلن استهداف عسقلان برشقة صاروخية وصافرات الإنذار تدوي في المدينة المحتلة

Lebanon 24
18-05-2021 | 15:36
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