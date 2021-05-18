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كتائب القسام: نفذنا عملية مشتركة مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين لقصف بلدة سديروت وموقع زيكيم

Lebanon 24
18-05-2021 | 15:51
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