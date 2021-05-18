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يديعوت أحرونوت عن وزير المخابرات الإسرائيلي: إسماعيل هنية ويحيى السنوار على قائمة الأهداف الإسرائيلية (الجزيرة)

Lebanon 24
18-05-2021 | 16:25
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