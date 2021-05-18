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إسرائيل تعلن فشل محاولتي اغتيال للقيادي العسكري بحماس محمد الضيف الأسبوع الماضي في غزة

Lebanon 24
18-05-2021 | 18:14
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