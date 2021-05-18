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الخارجية المصرية تطلب تفسيرا من سفير لبنان حول تصريحات شربل وهبة المسيئة

Lebanon 24
18-05-2021 | 18:29
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