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الأمين العام للأمم المتحدة: نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة

Lebanon 24
18-05-2021 | 18:56
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