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الهلال الأحمر الفلسطيني: 4 شهداء وأكثر من 1400 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس

Lebanon 24
18-05-2021 | 19:37
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