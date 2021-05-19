معلومات "MTV": بعد المفتي دريان سيزور وزير الداخلية محمد فهمي السفير وليد البخاري ومن ثمّ عدد من الشخصيات منها الرئيس سلام والنائب المشنوق كذلك ستؤمّ وفود نيابية دارة البخاري

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