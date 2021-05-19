معلومات "الجديد": الرئيس عون يلتقي وهبة عند العاشرة صباحاً ومن المتوقع بعد الاجتماع إعلان إعفاء وهبة من مهامه رسمياً والعمل يجري لتعديل مرسوم الوكالة لأن وزير الخارجية بالوكالة هو ديميانوس قطار المعتكف

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