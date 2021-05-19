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برّي دعا لعقد جلسة لمجلس النواب بعد ظهر الجمعة في قصر "الأونيسكو" لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية

Lebanon 24
19-05-2021 | 04:56
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19/05/2021 13:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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19/05/2021 13:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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