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قصف إسرائيلي مكثف بالقذائف الدخانية على أنحاء مختلفة من غزة (العربية)

Lebanon 24
19-05-2021 | 05:05
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