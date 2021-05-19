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الرئيس عون التقى نائب رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" جورج نصراوي الذي وضعه في صورة الصعوبات التي تواجه عملية التصدير الى الدول الخليجية

Lebanon 24
19-05-2021 | 05:50
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