أخبار عاجلة

اجتماع أمني يعقد غدا في بعبدا قبل الظهر لمناقشة تقرير وزير الداخلية حول المعابر والأزمة مع السعودية (ان بي ان)

Lebanon 24
19-05-2021 | 08:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية يعقد اجتماعا لمناقشة التصعيد العسكري الحالي مع غزة
lebanon 24
19/05/2021 16:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان إجتماع بعبدا: تكليف وزير الداخلية التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين
lebanon 24
19/05/2021 16:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الإجتماع الأمني السياسي في بعبدا لمعالجة قضية تهريب المخدرات عبر المعابر اللبنانية وخاصةً ملف التهريب الى المملكة العريبة السعودية
lebanon 24
19/05/2021 16:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يترأس ظهر اليوم اجتماعاً أمنياً في حضور رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية
lebanon 24
19/05/2021 16:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:19 | 2021-05-19
09:10 | 2021-05-19
08:44 | 2021-05-19
08:29 | 2021-05-19
08:19 | 2021-05-19
08:18 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website